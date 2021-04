Ob 14:34 je na Cesti Staneta Žagarja v Kranju oseba padla z mosta v kanjon reke Kokre. Gasilci GARS Kranj so jo s pomočjo vrvne tehnike dvignili iz kanjona in predali reševalcem NMP Kranj. V času intervencije je bila na cesti popolna zapora, so zapisali na spletni strni uprave za zaščito in reševanje.

