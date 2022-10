Ob 12.15 je v Sebenjah v občini Tržič, oseba padla z drevesa na streho pomožnega objekta in se poškodovala.

Gasilci PGD Križe so jo spravili s strehe in jo predali v oskrbo reševalcem NMP Tržič, so poročali na upravi za zaščito in reševanje.

Pomoč gasilcev GARS Kranj z avtolestvijo ni bila potrebna. O nesreči so bili obveščeni policisti PU Kranj.