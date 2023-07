Oropal bencinski servis, policija ga išče

V nedeljo okoli 18. ure so ljubljansko policijsko upravo (PU) obvestili o ropu bencinskega servisa na Dunajski cesti v Ljubljani. Kot poročajo, je neznanec vstopil v prodajalno in od uslužbenke zahteval denar, svoje zahteve pa podkrepil z ostrim predmetom. Iz blagajne je ukradel nekaj bankovcev in pobegnil.

V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti iščejo moškega, starega okoli 30 let, visokega okoli 180 cm, suhe postave, temnejših kratkih las, oblečen je bil v rdečo majico, modre džins kratke hlače, okoli vratu pa je imel slušalke črne barve. Govoril je slovensko.

Že v jutranjih urah, bilo je okoli sedmih, so može postave obvestili o roparski tatvini, ki naj bi se zgodila okoli 4. ure na območju centra Ljubljane. Takrat so do oškodovanca stopile štiri osebe in od njega zahtevale denar. »Podrli so ga s kolesa ter mu odtujili nahrbtnik z vsebino, v kateri je imel denarnico z dokumenti in nekaj gotovine, ter ga pri tem lažje telesno poškodovali,« poročajo s PU Ljubljana. Kot dodajajo, nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.