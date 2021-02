Organiziral nasilne proteste, doletela ga je ovadba

Novembrski protesti so se končali s spopadom različnih maskiranih skupin in policijo. FOTO: Voranc Vogel

Trojica je zanetila ogenj na strehah stojnic in povzročila za 2000 evrov škode.

Mariborčan že na hladnem

Intenzivna kriminalistična preiskava je navrgla nove osumljence v povezavi z nasilnimi protesti.

Našli dva požigalca

V kriminalno kartoteko 39-letnega Ljubljančanaso kriminalisti zdaj vstavili dodatno dokumentacijo, saj so prepričani, da je bil ključni organizator in kolovodja nasilnih protestov v začetku novembra lani v Ljubljani. Da kljub več mesecev od protesta proti vladi in ukrepom za zajezitev širjenja virusa, ki sta ga zaznamovali nasilje in razbijanje, storilci še ne morejo povsem mirno spati, kažejo zadnje ugotovitve ljubljanskih kriminalistov in policistov. Predvsem ker sporočajo, da preiskavo še nadaljujejo.Intenzivna kriminalistična preiskava je navrgla nove osumljence, za že znanega 39-letnika iz Ljubljane, po naših zanesljivih informacijah gre za, pa so našli dokaze, da je bil pobudnik in vodja. Ličina si je zato poleg že predhodnih kazenskih ovadb, v preteklosti je bil že obsojen, prislužil še kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja hujskanja k upiranju in kaznivega dejanja sodelovanja v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje. Izsledili so še njegovega 30-letnega pajdaša, prav tako iz Ljubljane.»Oba sta dejanje storila na nasilnem protestu, prvi v vlogi vodje skupine nasilnih protestnikov, ki jim je dajal navodila, kako naj delujejo proti policistom. Drugi pa kot eden izmed članov navedene skupine. Omenjena skupina je pod vodstvom 39-letnika s svojim skupnim delovanjem, kjer so na samem protestu metali različne predmete v policiste, poskušala policistom preprečiti izvrševanje uradnih nalog,« je razkrila, predstavnica ljubljanske policijske uprave.Spomnimo, da je Ličina pred TV-kamerami nacionalne televizije po protestih dajal nasvete novinarjem, kako naj se zaščitijo, da se jih nasilneži ne lotijo. »Jaz predlagam, če bi bil novinar, imaš pač neki brezrokavnik, kar koli, označeno, da si RTV, in se hitro izogneš,« je njegov poduk vsem, ki opravljajo svoje delo, da pridejo domov celi.Še slabše kot zdaj pa se piše 26-letnemu Mariborčanu, po poročanju medijev gre za. Nad njegovimi dejanji se je zgražal večji del javnosti, saj so zakrožili posnetki novembrskega divjanja, kako je brcnil policista in na tla zbil snemalca. A kot so ugotovili kriminalisti že konec decembra, je hudo poškodoval tudi fotoreporterja. Vendar se s tem njegovi grehi še niso končali.Z dodatnim zbiranjem obvestil, ogledom kraja dogodka, preiskavo bioloških sledi in pregledi posnetkov so ugotovili še, da je omenjeni 26-letnik storil še dve kaznivi dejanji napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti. »Pri prvem kaznivem dejanju je osumljenec na Trgu republike v Ljubljani proti enemu policistu vrgel gorečo pirotehnično sredstvo, pri drugem kaznivem dejanju pa na Erjavčevi cesti v Ljubljani policista z nogo brcnil v predel prsnega koša in nato stekel stran. Za ta dejanja mu grozi od pol leta do treh let zapora.«Kot je znano, nasilneži niso samo fizično obračunavali, ampak so povzročali še škodo. Na ljubljanski tržnici, denimo, so požgali streho štirih lesenih stojnic. Vsaj dva osumljenca bosta za to dejanje odgovarjala. Kriminalisti so izsledili 28- in 32-letnega moškega, tretji osumljeni pa je še neznan. Trojica je namreč z vžigalnikom zanetila ogenj na strehah lesenih stojnic in s tem povzročila za okoli 2000 evrov škode. Za navedeno kaznivo dejanje je predvidena denarna kazen ali kazen zapora do dveh let, so še dodali na policiji.