Organizator orgij Matej prodajal duševno zaostalega človeka kot spolnega sužnja

Za obnovo kazenskega postopka, za katero se je na ljubljanskem okrožnem, nato pa tudi na višjem sodišču boril Matej Groznik, so potrebni precej bolj tehtni dokazi, kot pa le »nove priče, ki so navedene zgolj z imeni oziroma vzdevki in telefonskimi številkami«. Za katere obsojeni, kot so v svoji odločbi strnile ljubljanske višje sodnice, zatrjuje, »da bodo vedele izpovedati o odnosu med oškodovancem in obsojencem, ker ju poznajo več kot deset let, ter bodo lahko potrdile, da so bili spolni odnosi med njima prostovoljni, da je oškodovanec sam organiziral gejevske zabave, da ga ni prodajal tretji...