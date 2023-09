Opravljala kmečka dela, ko ji je stroj za ličkanje koruze poškodoval roko

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, se je ob 12.26 v naselju Dolenja vas zgodila delovna nesreča. Pri opravljanju kmečkih del je občanki stroj za ličkanje koruze poškodoval roko.

Gasilci PGE Krško so rešili roko iz stroja, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovane osebe in pri njenem prenosu do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so jo prepeljali v SB Novo mesto.