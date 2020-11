V ponedeljek malo pred 13. uro so policiste obvestili o požaru na nadstrešku v Kočevju. Ugotovili so, da je lastnik opravljal dela na svojem vozilu in pri tem na rezervoarju goriva povzročil požar. Zagorela sta tudi izrabljeno vozilo, parkirano v bližini, in nadstrešek, pod katerim je bilo vozilo.



Gasilci so požar obvladali, policisti pa opravili ogled kraja. Iz PU Ljubljana so sporočili, da nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti.