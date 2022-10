Opravili hišno preiskavo, našli več vrst orožja in konopljo

Grosupeljski policisti so v torek na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo v okolici Ivančne Gorice. V preiskavi so osebi zasegli zračno puško za katero se sumi, da gre za predelano orožje. Prav tako so zasegli pištolo znamke Walter, 33 nabojev kalibra 9 mm in okoli pol kilograma posušene konoplje. Vsi predmeti so bili poslani v analizo, po končani analizi pa sledi prekrškovni postopek.