Opazil jih je iz helikopterja, policijski ulov je bil bogat (FOTO)

Dejan Ravš. FOTO: Policija

Pomurski policisti zasegli 836 sadik konoplje. FOTO: Policija

Vodja oddelka za organizirano kriminaliteto PU Murska Sobotaje predstavil potek kriminalistične preiskave, ki je vodila do novega velikega zasega konoplje. Podobno količino so policisti na otoku na Muri zasegli pred približno dvema mesecema Policisti PP Ljutomer so na podlagi informacije policista, ki je nadzoroval državno mejo s helikopterjem, zaznali dva nasada konoplje. Ugotovljeno je bilo, da sta nasada v neposredni bližini Mure v poraščenem predelu blizu Dolnje Bistrice.O nasadih so obvestili kriminaliste sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota, ki so prevzeli koordinacijo obravnave primera. Konec preteklega meseca je bil opravljen ogled kraja kaznivega dejanja, v katerem je sodelovalo 20 policistov in kriminalistov. Našli so skupno šest nasadov konoplje. Pri ogledu jim je bil v pomoč tudi letalnik.Zasegli so 836 sadik konoplje, velikosti od dva do štiri metre. Vse rastline, razen zavarovanih povprečnih vzorcev, so bile spravljene v skupno 14 PVC-vreč. Šest vreč je bilo prepeljano na bližnjo deponijo, osem vreč pa je ostalo na skorajda nedostopnem in neprehodnem območju v neposredni bližini reke, zaradi česar so za pomoč zaprosili policiste letalske policijske enote. Zasežene rastline so bile v skladu z uredbo o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami komisijsko uničene.Glede na količino zaseženih rastlin in glede na to, kako so bile negovane, policisti ocenjujejo, da bi neznani storilci iz navedenih rastlin pridelali okoli 150 kilogramov kvalitetne marihuane, s katero bi zaslužili okoli 450.000 evrov. Pomurski policisti zadevo še raziskujejo.