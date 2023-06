Omejitev 80, vozil pa 162 na uro. Takšno kazen je dobil

Policisti PU Maribor so minulo nedeljo popoldne na avtocestnem počivališču Lormanje, v smeri Murske Sobote, izvajali poostren nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi. Zaradi tega je bil promet vozil z ustrezno prometno signalizacijo preusmerjen čez avtocestno počivališče, hitrost pa je bila omejena na 80 km/h. Med izvajanjem meritev hitrosti na tem odseku so policisti okoli 15. ure zaznali prekoračitev hitrosti treh voznikov motornih koles.

Ti so vozili s hitrostjo 150, 156 in najhitrejši – 162 km/h. Vse tri madžarske voznike motornih koles so policisti ustavili na kraju, kjer so izvajali poostren nadzor in vsakemu izrekli predpisano globo 1200 evrov in stransko sankcijo devet kazenskih točk.

Največjo dovoljeno hitrost vožnje je v času izvajanja poostrenega nadzora in preusmeritve prometa vozil prekoračilo še 16 voznikov vozil, zoper katere so policisti izvedli ustrezne ukrepe.

»Policisti ob tem pozivamo voznike, naj spoštujejo prometne predpise, hitrost prilagodijo prometnim razmeram ter vozijo strpno in previdno. Neprilagojena hitrost vožnje sodi namreč med najpogostejše vzroke prometnih nesreč z najhujšimi posledicami,« so sporočili iz PU Maribor.