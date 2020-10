Omejitev 50, on pa vozil prek 100 na uro

V torek v dopoldanskih urah so na območju celjske policijske uprave Celje izvajali poostren nadzor cestnega prometa, v katerem so ugotavljali prekoračitve hitrosti voznikov motornih vozil.



Policisti PU Celje so zaznali 15 kršitev: »Štirinajstim kršiteljem smo izdali plačilne naloge. Zoper enega voznika, ki je v naselju Rimske Toplice, pri omejitvi hitrosti 50 km/h vozil 108 km/h, smo podali obdolžilni predlog in mu v skladu s členom 113 a ZP-1 začasno odvzeli vozniško dovoljenje, saj je za opisani prekršek predpisana globa v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.«