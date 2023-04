Omejitev 130 kilometrov na uro. Tako hiter je bil najhitrejši prekrškar (FOTO)

Policisti Postaje prometne policije Murska Sobota so v četrtek od 8. do 13. ure izvedli poostren nadzor cestnega prometa na avtocesti A5, počivališče Dolinsko sever. Poudarek je bil na upoštevanju odredbe o omejitvi prometa in meritve hitrosti z merilnikom Multaradar CD.

V nadzoru je bilo ugotovljenih 14 kršitev voznikov tovornih vozil zaradi neupoštevanja določb odredbe o omejitvi prometa in 16 kršitev prekoračitve največje dovoljene hitrosti na avtocesti. Največja izmerjena hitrost je bila 168 km/h, so zapisali v poročilu PU Murska Sobota.