Omahnil je v globino, moškega (35) odpeljal rešilec

Policiste iz Črnomlja so v sredo nekaj pred 16. uro obvestili o nesreči pri delu v Starem trgu ob Kolpi.



Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je delavec, ki je opravljal dela na strehi objekta, omahnil z višine okoli petih metrov in se hudo poškodoval.



Moškega (35), ki med delom na višini ni bil ustrezno varovan, so reševalci oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico.



Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo.