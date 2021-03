Olga umrla med prevozom v bolnišnico

Reševalci so se trudili, a je bilo prepozno. FOTOGRAFIJI: Oste Bakal

Splet nesrečnih okoliščin

Ob alkoholu in vožnji preblizu robu cestišča bi vlogo lahko igrala tudi slabša vidljivost.

Voznik avtomobila je vozil preblizu desnemu robu vozišča in trčil v peško, ki je hodila v smeri vožnje.

Tragično se je v torek končala prometna nesreča, ki se je zgodila okoli 17. ure. V njej je namreč ugasnilo novo življenje, posredi pa je spet bil alkohol. Kot smo izvedeli, so bili policisti in reševalci obveščeni o hudi prometni nesreči v naselju Čentiba, dober streljaj iz središča Lendave.Po tedanjih neuradnih informacijah je voznik osebnega avtomobila v naselju zbil dve osebi, ki sta domnevno bili na sprehodu s svojim štirinožnim prijateljem. Ena od njiju, 59-letna domačinka, je utrpela hude poškodbe in med prevozom v bolnišnico umrla, je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje. Njen partner, se je izkazalo, pa ni bil poškodovan.Da gre za smrtno nesrečo, je pozneje potrdila tudi tiskovna predstavnica PU Murska Sobota. Pojasnila je, da je voznik osebnega avtomobila trčil v peško, ki je hodila po desnem robu vozišča. Med prevozom v bolnišnico je umrla.»Po končanem ogledu kraja dogodka, ki sta se ga poleg soboških prometnikov, na čelu s komandirjem, udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Murski Sobotiter okrožna državna tožilka, je Rauševa dodala: »Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je voznik osebnega avtomobila vozil preblizu desnemu robu vozišča in trčil v peško, ki je hodila v smeri njegove vožnje. Poleg 59-letnice je po vozišču hodil še njen partner, ki pa v nesreči ni bil poškodovan.« Po njenih besedah so se reševalci na kraju dogodka še trudili za življenje peške in so jo oživljali, pozneje pa odpeljali v bolnišnico, a je umrla.Zoper povzročitelja, ki je vozil pod rahlim vplivom alkohola – malo nad dovoljeno mejo – bodo policisti spisali kazensko ovadbo za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti. Sodnica je odredila sanitarno obdukcijo, po njenem pa je v celotni zadevi šlo za splet nesrečnih okoliščin. Ob alkoholu in vožnji preblizu desnemu robu cestišča bi vlogo lahko igrala tudi slabša vidljivost, saj je voznik vozil proti soncu.Olga Kocon je sicer le nekaj sto metrov stran 1. maja 2002 v delovni nesreči izgubila moža, takrat 43-letnega. Ta je tistega dne mulčil parcelo nad domačijo, ko se je z mulčarjem smrtno ponesrečil.