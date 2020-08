Okradli so jih v avtu, medtem ko so spali

Policija opozarja

Če ju kdo prepozna, policija prosi za informacije na interventno število 113 ali na anonimni telefon 080 1200. FOTO: Pu Kranj

Voznikom svetujejo, naj med postanki na avtocestnih počivališčih ves čas nadzirajo svoje vozilo in predmete v njem. FOTO: Matej Družnik

Jeseniški policisti so ta mesec obravnavali štiri vlome in dva poskusa vloma v vozila na avtocestnem počivališču Hrušica. V štirih primerih je storilcem uspelo vlomiti v vozila, pretežno v avtodome, v dveh primerih pa je dejanje ostalo pri poskusu.Nepridipravi so vlamljali ponoči, tudi kadar so lastniki spali v vozilu. Povzročili so materialno škodo, lastnike pa so s tatvino stvari iz vozil dodatno oškodovali še za okoli 8000 evrov. V vseh primerih so vlomili skozi vrata, praviloma pa so ukradli torbice in denarnice. Glede na do zdaj zbrana obvestila sta storilca najmanj dva. Pri enem vlomu (28. julija) je osumljenca posnela nadzorna kamera. »Če ju kdo prepozna, policija prosi za informacije na interventno število 113 ali na anonimni telefon 080 1200,« sporočajo. Policisti so že poostrili kontrole na avtocestnih počivališčih.Čeprav so bili v vseh primerih oškodovani tujci, gre za dejanja, katerih tarča so lahko tudi slovenski državljani doma ali v tujini, opozarjajo na kranjski policijski upravi in pozivajo k previdnosti. Voznikom svetujejo, naj med postanki na avtocestnih počivališčih ves čas nadzirajo svoje vozilo in predmete v njem. Če se od vozila oddaljijo, ga naj zaklenejo in ne puščajo vrednejših predmetov na vidnih mestih. Priporočajo tudi, da osebne dokumente in denar hranijo v več torbah oziroma denarnicah, saj tako v primeru tatvine ne izgubijo vsega.Voznikom svetujejo še, naj ne parkirajo na oddaljenih mestih večjih počivališč. Bolje je parkirati na osvetljenih delih počivališč. Priporočljiva je uporaba avtoalarmnih sistemov.V preteklosti so storilci na avtocestah tatvine izvrševali tudi drugače. Pogosto so zavedli oškodovanca oziroma pritegnili njegovo pozornost, medtem pa je sostorilec iz vozila ukradel vrednejše predmete (torbice, telefone, denarnice). V nekaterih primerih so oškodovancu poskušali prodati lažno blago ali ponaredke.Zgodilo se je tudi, da so preluknjali pnevmatike na vozilih oškodovancev, medtem ko so bili na počivališču ali na bencinski črpalki. Ko se je oškodovanec par kilometrov pozneje ustavil na avtocesti zaradi izpraznjene pnevmatike, so se pripeljali za njim in mu ponudili pomoč. V tem času so zagrešili tatvino ali roparsko tatvino, še dodajajo na kranjski policijski upravi.