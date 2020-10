Okradli kranjske gorske reševalce

Kakšen človek se spravi krast opremo gorskih reševalcev, fantov in deklet, ki prostovoljno žrtvujejo svoj prosti čas, da lahko rešujejo življenja? To se sprašujejo tudi razočarani gorski reševalci društva Gorske reševalne službe (GRS) Kranj pri Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS). V torek so namreč ugotovili, da je nekdo vlomil v njihovo zavetišče na Krvavcu in uplenil opremo, ki jo nujno potrebujejo pri svojem delu. Profesionalci na deluKo je tega dne gospodar društva šel na svoj redni obhod do zavetišča, ki stoji malo pod stolpom, je naletel na žalosten prizor. Ključavnica je bila prevrtana z vrtalnim strojem, v ...