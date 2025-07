Drzna tatvina v ljubljanskem hotelu: ženinu in nevesti ukradli 16000 evrov

Sto osemdeset svatov je v soboto, 10. septembra 2022, Dragana in Tamaro Mijatović pospremilo v zakonski stan. Mladoporočenca sta jim pripravila poročno zabavo v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana (nekoč Hotel Mons). Kot se spodobi, sta od svatov v dar prejela darila. Tisto soboto jih res ni bilo malo, tudi gotovine se je nabralo lep kupček. Shranila sta jo v belo škatlo in jo ob drugih darilih spravila v svojo hotelsko sobo št. 391. Prepričana, da so darila na varnem, sta se prepustila poročni zabavi. Ko sta se okoli 3.30 naslednjega dne vrnila v sobo, pa šok. Ugotovila sta, da je nekdo...