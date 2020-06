Okradel jo je, medtem ko je spala

Tatovi si izbirajo takšne in drugačne metode, po katerih pridejo do tuje lastnine. Nemalokrat se zgodi, da lastniki hiš in stanovanj nepridiprave zalotijo kar v spalnici, zato seveda velja ponoviti že tako izpet nasvet, da imejte vrata stanovanja vedno zaklenjena.



Ljubljansko okrožno sodišče se je ukvarjalo z enim takšnih predrznežev, ki je v ljubljanskih Novih Jaršah okradel lastnico stanovanja, medtem ko je ta spala. A ko se je njegov tatinski pohod končal, so ga izsledili in prijeli, končal pa je pred ljubljansko kazensko sodnico Ano Klampfer Binder in ta mu je naložila pogojno kazen.



Miha Šoukal se je tako 26. avgusta lani ponoči med pol eno in peto zjutraj pretihotapil v stanovanje na Beblerjevem trgu v Ljubljani in v kuhinji našel denarnico lastnice. »Dejanje je storil na predrzen način, saj je v notranjost stanovanja vstopil skozi odklenjena vrata v času, ko je v kuhinji na postelji spala lastnica, medtem ko je njen sin spal v drugi sobi, tako da bi se lahko kadar koli zbudila. Iz torbice, ki je bila poleg njenega ležišča, je vzel ves denar skupaj s karticami,« je v sodbi zapisalo sodišče.

Naravnost na Petrol

Denarja prav veliko ni odnesel, saj je bilo v torbici le 10 evrov, vzel pa je še osebno izkaznico, kartico zdravstvenega zavarovanja, ključe stanovanja in, kar ga je najbolj zanimalo, bančno kartico visa in bančno kartico american express.



S plenom se je odpravil na najbližji bencinski servis Petrol na Šmartinski cesti in z brezstično kartico opravil pet nakupov v skupni vrednosti 43 evrov. A so torej policisti starega znanca prijeli, tožilstvo pa je zoper njega vložilo obtožnico zaradi drzne oziroma velike tatvine, in ker je prodajalca zapeljal, da mu je izročil blago, čeprav s kartico ni bil upravičen plačevati, še nadaljevano kaznivo dejanje goljufije.



Ko je prišel na sodišče na predobravnavni narok, je očitno uvidel, da dokazi niso na njegovi strani, zato je krivdo priznal in bil še istega dne obsojen. Za tatvino so mu prisodili šest mesecev zapora, za goljufijo pa še dva, nato pa, upoštevaje še dve prejšnji obsodbi, izrekli enotno kazen enega leta zapora.



Šoukal je imel tako kar srečo, da ni končal v zaporu, saj so mu ponudili še tretjo priložnost, da se poboljša. V letu 2018 je bil namreč dvakrat obsojen zaradi tatvine, obakrat na nekajmesečno zaporno kazen. Novo kaznivo dejanje je storil v času preizkusne dobe, vendar mu pogojnih obsodb niso preklicali. Naslednjič bo tožilstvo in sodišče najbrž težko prepričal, da mu ponudita novo priložnost, preizkusna doba pa je razmeroma dolga, in sicer štiri leta.



Sodišče je lahko na hitro opravilo postopek, saj sta se tako tožilstvo kot obtoženec odpovedala pravici do pritožbe in je sodba istega dne postala pravnomočna.