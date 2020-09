Na območju Viča so bili ljubljanski policisti obveščeni o tatvini. Neznanec je s kolesom pripeljal do kolesarke in ji iz košare na kolesu odtujil torbico. Z njo se je odpeljal neznano kam.



Ženska je oškodovana za okoli 300 evrov. Policisti iščejo moškega, starega okoli 20 let, suhe postave in temnih kratkih las. Oblečen je bil v modro majico in črne hlače, vozil pa je starejše kolo.