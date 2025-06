Okoristili so se za osem milijonov evrov

Po hišnih preiskavah, ki so jih v torek kriminalisti izvedli po državi zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja, davčne zatajitve in pranja denarja, so štirim osebam odvzeli prostost. Našli in zasegli so gotovino, pol kilograma zlata, več ur, ponarejeno dokumentacijo, žige in druge dokaze. Skupna protipravno pridobljena korist znaša več kot osem milijonov evrov, je včeraj nekaj podrobnosti kriminalistične akcije pojasnil direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič.

Pri preiskovalnih aktivnostih sodeluje približno 280 kriminalistov, izvedli pa so med drugim 86 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov in 25 zasegov dokumentacije na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor. Osumljenih je 67 ljudi. S kaznivimi dejanji so oškodovali gospodarske družbe z območja celotne Slovenije.

V zadevi sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi specializirana preiskovalna skupina s Finančno upravo (Furs) in skupna preiskovalna skupina z varnostnimi organi Bosne in Hercegovine, kjer so prav tako potekale hišne preiskave. Pod drobnogledom so štiri fizične in tri pravne osebe. S kaznivimi dejanji organiziranega kriminala in pranja denarja naj bi bila podjetjem iz Slovenije povzročena škoda v višini pet milijonov bosanskih mark (2,5 milijona evrov).