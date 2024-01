Okoli 4. ure zjutraj zažgal moped, požar se je razširil na vhodna vrata

S PU Koper sporočajo, da so bili v nedeljo ob 04.16 uri obveščeni o požaru na Bazoviški ulici v Kopru. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec z neznano snovjo zažgal moped znamke Piaggio Zip 50, požar pa se je razširil še na vhodna vrata dveh stanovanjskih hiš.

V požaru, ki so ga pogasili gasilci, je bila poškodovana fasade stanovanjske hiše in dvojna vhodna vrata. Policisti so opravili ogled kraja in bodo zoper neznanega storilca napisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje.