Okoli 3. ure hudo poškodovan voznik električnega skiroja, bil je pod vplivom drog

Danes okoli 3. ure so bili na PU Ljubljana obveščeni o padcu voznika električnega skiroja na območju Viča. Ugotovljeno je bilo, da je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom prepovedanih drog padel in se huje poškodoval. Odpeljali so ga v UKC Ljubljana, zoper njega pa sledi prekrškovni postopek.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 396 klicev, od tega 134 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 32 nanašalo na kriminaliteto, 36 na javni red in mir ter 36 na prometno varnost.