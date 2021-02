Okoli 20 oseb na shodu v Ljubljani

Policisti so v petek, 5. februarja na območju centra Ljubljane opravili varovanje neprijavljenega shoda. Po 19. uri se je na Trgu republike zbralo okoli 20 oseb, ki so s kolesi krožile po trgu, nato pa se okoli 20. ure razšle.



Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Sloveniji.



Pri varovanju shoda so policisti ugotovili 12 kršitev zakona o nalezljivih boleznih, bili sta izrečeni dve opozorili in izdano 10 plačilnih nalogov. Prav tako policisti zbirajo obvestila v zvezi kršitve zakona o javnih zbiranjih. Nadaljuje se zbiranje obvestil glede dogodka in bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepano v skladu z zakonodajo, so sporočili iz PU Ljubljana.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: