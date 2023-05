Okoli 2. ure z vozilom v stanovanjski objekt

Ob 1.56 je na Cesti v Bevče v Velenju osebno vozilo trčilo v stanovanjski objekt. Gasilci PGE Velenje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, očistili po vozišču razlite motorne tekočine, z avtodvigalom vozilo postavili nazaj na vozišče, nudili pomoč policiji pri osvetljevanju kraja dogodka in delavcem avto vleke pri nakladanju vozila, piđe Uprava RS za zaščito in reševanje.