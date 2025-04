Okoli 1.30 ure zjutraj v steno zlatarne naredila večjo luknjo, odnesla nista ničesar

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v 24. urah prejeli 275 klicev občanov. 18 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete.

Kot sporočajo s PU Celje, je bilo Rogaški Slatini okoli 1.30 ure zjutraj vlomljeno v poslovni objekt, kjer se nahaja zlatarna in trgovina z oblačili. Storilca sta vstopila skozi vrata na hodnik poslovnega prostora, onesposobila video-nadzorni sistem zlatarne in v steno zlatarne naredila večjo luknjo, skozi katero sta vstopila v notranjost. Policisti in kriminalisti so z ogledom ugotovili, da storilca nista ničesar odtujila. Prav tako so ugotovili, da sta storilca vlomila v trgovino z oblačili, kjer pa ni bilo ničesar odtujenega.

V obeh primerih je z vlomom nastala le posredna materialna škoda. Policisti so v bližini kraja eni osebi odvzeli prostost, ki bo s kazensko ovadbo privedena pred preiskovalnega sodnika.