Ojoj, to se ji je zgodilo, ko je vstopala na avtobus v Ljubljani

S PU Ljubljana sporočajo, da so minuli četrtek bili obveščeni o tatvini denarnice na enem izmed postajališč na Slovenski cesti v Ljubljani.

»Po do sedaj zbranih obvestilih sta osumljenca oškodovanki, med tem ko je vstopala na avtobus, iz nahrbtnika odtujila denarnico. Na podlagi posnetkov nadzornih kamer sta bila prepoznana osumljenca, državljana Romunije, ki so ju policisti včeraj zaznali na območju centra mesta in jima odvzeli prostost. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine,« so dodali na omenjeni policijski upravi.

Policija opozarja

»Žeparstvo je razširjeno povsod po svetu, še zlasti v večjih mestih. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali preostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi. Žeparji izkoriščajo tudi gnečo in tesen stik z žrtvami. Gnečo na železniških postajah in vlakih, pa tudi drugod, lahko namreč izkoristijo za neopazno krajo. Tipičen primer tatvine je, ko eden od žeparjev zamoti osebo, sostorilec pa ji ukrade denarnico. Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost in nekoliko nezaupanja do ljudi.



Svetujemo da s sabo ne nosite večjih količin gotovine. Ne plačujte z gotovino in pazite na čeke in plačilne kartice. Pazite na osebno prtljago, nosite jo čim bolj ob telesu. Ročna torbica naj bo vedno zaprta in nikoli je ne puščajte brez nadzora (v lokalu, čakalnici, na vlaku ...). Denarnico in dokumente nosite čim bolj ob telesu, in ne v torbicah, še posebno ne v zunanjih žepih. Izogibajte se množici; storilci imajo radi učinek presenečenja in hitrosti ter izkoristijo nepazljivost žrtve. Pazite na mimovozeče motorje in kolesa.«