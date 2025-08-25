Ojoj, to je že ob 10. uri doživel gost v gostinskem lokalu sredi Ljubljane

Policisti so bili včeraj, nekaj čez 10. uro, obveščeni o drzni tatvini v enem izmed gostinskih lokalov na območju centra Ljubljane.

»Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je osumljena v lokalu izkoristila nepazljivost oškodovanca in mu s točilnega pulta odtujila vrečko z denarjem in dokumenti, nato pa lokal zapustila. Po obvestilu oškodovanca o drzni tatvini in podanem podrobnem opisu storilke, so policisti osumljeno izsledili v bližini dogodka. Z njo so opravili policijski postopek, ji zasegli odtujene predmete in zoper njo odredili pridržanje. Glede okoliščin nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,« sporočajo s PU Ljubljana.