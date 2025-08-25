DRZNA TATVINA

Ojoj, to je že ob 10. uri doživel gost v gostinskem lokalu sredi Ljubljane

Glede okoliščin policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Luc De Zeeuw Getty Images

25.08.2025 ob 08:05
25.08.2025 ob 08:05

Policisti so bili včeraj, nekaj čez 10. uro, obveščeni o drzni tatvini v enem izmed gostinskih lokalov na območju centra Ljubljane.

»Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je osumljena v lokalu izkoristila nepazljivost oškodovanca in mu s točilnega pulta odtujila vrečko z denarjem in dokumenti, nato pa lokal zapustila. Po obvestilu oškodovanca o drzni tatvini in podanem podrobnem opisu storilke, so policisti osumljeno izsledili v bližini dogodka. Z njo so opravili policijski postopek, ji zasegli odtujene predmete in zoper njo odredili pridržanje. Glede okoliščin nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,« sporočajo s PU Ljubljana.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 453 klicev, 156 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 40 nanašalo na  kriminaliteto, 38 na javni red in mir, ter 51 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali drzno tatvino, 11 tatvin, poskus vloma in 6 primerov  poškodovanja tuje stvari.

 

