Ojej, takole natovorjenega in počasnega posneli na slovenski avtocesti (VIDEO)

Slovenska policija je na facebooku delila posnetek traktorista, ki se je s prikolico, polno drv, odpravil kar na avtocesto. Ob tem so zapisali, da »včasih bližnjica ni najboljša izbira«.

»Na avtocesti vozniki motornih vozil razvijejo velike hitrosti in ne pričakujejo tako počasnega vozila, tako dejanje je zelo nevarno in zato tudi prepovedano,« so sporočili iz policije in delili posnetek.

Voznike ob tem pozivajo, naj vozijo pametno in varno.