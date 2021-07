Ogromno dela za policijski helikopter: reševali kar sedemkrat (FOTO)

Policijski helikopter je včeraj in danes skupno sedemkrat poletel na pomoč v gore. FOTO: PU Kranj

Zahtevne razmere v gorah

Policijski helikopter je včeraj in danes sedemkrat poletel na pomoč v gore. Včeraj je ekipa za helikoptersko reševanje v gorah na območju Kobale dvakrat reševala jadralna padalca. V Kobaridu se je tuja državljanka poškodovala pri soteskanju. Na Mangartu pa so pomagali planinki, ki je z otrokom obstala pred večjim snežiščem. Oba so nepoškodovana prepeljali z gore.Danes so se zvrstila še tri reševanja. Zjutraj se je na Storžiču zaradi odloma kamenja poškodovala planinka. Sredi popoldneva se je druga planinka poškodovala pri sestopu s Špika. Spotaknila se je na kamenju in padla. V tretjem reševanju pa je ekipa z območja Triglava rešila dve tuji planinki. Helikopter ju je nepoškodovani prepeljal v dolino.Ob tem pri PU Kranj opozarjajo na zahtevne razmere v gorah. V visokogorju je še vedno sneg. Svoje prispeva še vročina in zato hitrejša utrujenost planincev. Letos je bilo tudi že več primerov odlomov skal in nesreč zaradi tega ter reševanj zaradi nepoznavanja poti in neustrezne opreme, zato pozivajo k načrtovanju ture in veliki previdnosti.