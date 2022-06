Zgodba govori o Slovencih, ki so si pravzaprav sami krivi za to, da so svoj denar skoraj dobesedno zmetali stran. Govori pa tudi o tem, da že leta in leta čakajo na to, da bi za svoje izgubljeno premoženje dočakali vsaj moralno zadoščenje. Pa ga ne. Precej jezno je deloval ljubljanski okrožni kazenski sodnik Bernard Tajnšek, ker je zatožna klop pred njim – in to ne prvič – prazna zijala. Enemu od dveh domnevnih goljufov, ki naj bi obljubljala sanjske donose na denarne vložke naivnežev, sicer ne bodo sodili nikoli. Sladke obljube so se za kar precej Slovencev sprevrgle v nočno mor...