Ognjeni zublji uničili hlev, številni gasilci rešili 35 glav živine (FOTO)

Sinoči ob 21.34 je na Kajakaški cesti v Ljubljani zagorelo gospodarsko poslopje na območju Tacna. Po podatkih PU Ljubljana je bilo ugotovljeno, da je iz doslej še neznanega razloga zagorel večji hlev, ki je nato v celoti pogorel.Gasilci GB Ljubljana, PGD Tacen, PGD Šentvid, PGD Dravlje in PGD Vižmarje - Brod so skupaj rešili 35 glav živine ter pogasili požar na objektu v velikosti 800 kvadratnih metrov, poroča uprava za zaščito in reševanje.Ogenj je uničil gospodarsko poslopje, skladišče sekancev ter nekaj bal, kmetijskih priključkov in orodja. Nastalo je za nekaj sto tisoč evrov materialne škode.Pri intervenciji je sodelovala tudi enota za podporo vodenju Gasilske zveze Ljubljana.Posredovalo je 19 poklicnih in 56 prostovoljnih gasilcev iz petih gasilskih enot. Gasilci PGD Tacen so na kraju še približno dve uri opravljali požarno stražo.Kriminalisti bodo danes tekom dneva opravljali ogled kraja z namenom ugotovitve vzroka požara.