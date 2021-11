Ognjeni zublji povzročili za 25 in 40 tisočakov škode

Včeraj v jutranjih urah je na območju PP Maribor II zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše, in sicer se je vnela vnetljiva tekočina. Ogenj je kurilnico popolnoma uničil. Po nestrokovni oceni je nastalo za 25.000 evrov materialne škode. Pri gašenju se je ena oseba lažje poškodovala. Odpeljali so jo v UKC Maribor. Policisti so opravili ogled, izključili tujo krivdo in bodo o dogodku obvestili okrožno državno tožilstvo.

V večernih urah pa je na območju PP Ptuj zagorelo gospodarsko poslopje. Ogenj se je nato razširil na sosednji stanovanjski hiši. Po nestrokovni oceni je nastala materialna škoda v višini 40.000 evrov. Ob ogledu policisti niso ugotovili vzroka požara, zato bodo evidentirali kaznivo dejanje.