Ognjeni zublji drveli proti naselju, gasilci sporočili dobro novico (FOTO)

Spopad gasilcev z ognjem. FOTO: PGD Ajdovščina

»Uspelo nam je,« so pred nekaj minutami sporočili gasilci PGD Ajdovščina. Skupaj z gasilskimi društvi severnoprimorske regije ter gasilcev iz Sežane, Komna ter Postojne in s pomočjo helikopterja SV (opravil je 44 naletov in odvrgel 50 mvode) jim je uspelo pogasiti divjega rdečega petelina. Že pred dnevi smo poročali o požaru v gozdu nad Dolgo Poljano v občini Ajdovščina, potem ko so ga gasilci uspeli omejiti in ukrotiti, je sledilo še dežuranje na pogorišču, da ne bi ogenj ponovno razplamtel.»Zahvaljujemo se tudi vaščanom Dolge poljane za oskrbo z kavo ter sladkimi dobrotami. Hvala tudi reševalcem NMP Ajdovščina, ki so oskrbeli naše gasilce. Zahvala gre tudi civilni zaščiti občine Ajdovščina za oskrbo z pitno vodo in hrano,« pišejo hvaležni gasilci.