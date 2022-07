Ognjeni zublji blizu Čeferinovih: vil se je dim, prišlo tudi do eksplozije (FOTO)

Dopoldne nas je bralec obvestil, da v Grosuplju gori hiša. Intervencija gasilcev naj bi se po njegovih besedah odvijala nedaleč od doma družine Čeferin. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je okoli 11.30 v ulici Pod gozdom v Grosuplju zagorel pomožni objekt ob stanovanjski hiši.

Požar se je razširil na ostrešje stanovanjske hiše. Širitev požara je pospešila plinska jeklenka, ki je v ognju eksplodirala. Gasilci PGD Grosuplje, Šmarje Sap, Ponova vas, Št. Jurij, Gatina in Veliko Mlačevo so požar pogasili, pregledali požarišče s termo kamero in prezračili objekt.