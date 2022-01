Ponedeljek bo družini Šavc iz Šentjanža nad Dravčami, na kmetiji skupaj z mamo Marino gospodari Jure s svojo mlado družino, ostal v neizbrisnem, žalostnem spominu. Nekaj po sedmi zjutraj je v gospodarskem poslopju s hlevom in strojno lopo nasproti njihove stanovanjske hiše izbruhnil silovit požar. Vse je pogorelo do tal. Najprej je močno počilo, po besedah poveljnika PGD Vuzenica Marjana Ovčaka je najverjetneje eksplodirala guma na enem od vozil, ki so se vnela. Gasilci so na domačijo prispeli v slabih 15 minutah, ko je bil požar že v polnem razmahu. Škoda je ogromna. FOTO: Marko Pigac &ra...