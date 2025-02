Gasilci po odmevnem požaru v Ljubljani: »Ob prihodu prvih enot se je pokazal srhljiv prizor« (FOTO)

V četrtek zgodaj zjutraj je v Domu Ivana Cankarja (DIC) v Ljubljani zagorelo. Nekateri, ki so bili v stavbi, so se prebudili šele, ko se je požar že močno razširil. Da bi se rešili, so nekateri skakali tudi skozi okna.

Reševanje je bilo zahtevno, a pogumni gasilci so tudi tokrat dali vse od sebe in pomagali ujetim v objektu. Danes so se na Facebooku oglasili iz Gasilske zveze Ljubljana in razkrili, kako je skozi njihove oči potekalo četrtkovo jutro. Njihov zapis spodaj objavljamo v celoti

Posledice požara FOTO: Crt Piksi

Zapis Gasilske zveze Ljubljana

V zgodnjih urah četrtkovega jutra so gasilce GZL prebudili pozivniki. V dijaškem domu na Poljanah gori! Na poziv so se poleg GBL odzvala še tri društva ljubljanskih prostovoljcev, poveljstvo GZL in enota za podporo vodenju za posredovanje na zahtevni intervenciji, ter eno društvo za dežurstvo na brigadi. Ob prihodu prvih enot se je pokazal srhljiv prizor, že razvit požar je zajel eno od sob v prvem nadstropju ter hitro napredoval, več mladih pa je na oknih kričalo na pomoč.

Reševanje oseb v nevarnosti, gašenje in pregled zadimljenih prostorov so narekovali naslednjo uro. Gasilci smo označevali že pregledane in izpraznjene prostore, kljukice iznajdljivih gasilcev so se na vratih dijaških sob pridružile srčkom najstniških ljubezni. Iz stavbe brez požarnih stopnic se je skupno evakuiralo 363 mladih prebivalcev doma, starih le med 15 in 19 let. Iz neposredne ogroženosti smo gasilci rešili 45 oseb tudi s pomočjo reševalnih kapuc in gasilskih avtolestev. Po triažiranju je 11 prebivalcev doma potrebovalo zdravniško oskrbo, ostalim pa smo nudili prvo psihosocialno pomoč ter podporo pri zagotavljanju najosnovnejšega v sosednji nepoškodovani zgradbi dijaškega doma.

Na zahtevni intervenciji je sodelovalo 77 gasilcev GZL iz štirih enot s 23 vozili. Za zgledno sodelovanje se zahvaljujemo še zaposlenim Dijaškega doma Ivana Cankarja, Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL, Inšpektoratu RS za naravne in druge nesreče, državni enoti za psihosocialno pomoč, RP UKC, ZD Ljubljana, Policiji in Elektru Ljubljana.

Vsem DICarjem želimo hitro okrevanje po težki preizkušnji, a naše misli in upi so pri najhuje poškodovanih, njihovih družinah in bližnjih.