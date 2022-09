Oglasil se je Luka Gašparič: Z zločinom v mestnem parku nisem povezan

Po brutalnem napadu v Mariboru, ko se je bolestno ljubosumni 22-letni Luka Gašparič znesel nad svojo simpatijo, ki ga je vztrajno zavračala, se je življenje povsem spremenilo tudi njegovemu soimenjaku, 18-letnemu dijaku.

Luka Gašparič, osumljeni 22-letnik. FOTO: Luka Gašparič

Dijak se je oglasil na facebooku in pojasnil, da nikakor ni povezan z grozovitim zločinom, ki je pretresel celotno Slovenijo. »Ime mi je Luka Gašparič, a sem star 18 let in nikakor nisem povezan z zločinom v Mestnem parku.« Gre za mladeniča, ki obiskuje srednjo elektroračunalniško šolo v Mariboru in čigar prioriteta je glasba. A ker je soimenjak človeka, osumljenega za poskus umora, je bil od nedelje že nekajkrat tarča napadov. Njegov zapis je poobjavilo že več kot 1800 uporabnikov facebooka.

O tem, kdo je 22-letni napadalec, smo se na dolgo in široko razpisali v članku Umor načrtoval državni prvak: bil je absolutni zmagovalec v pomnjenju števil. V njem smo razkrili tudi, da je veljal za enega najbolj nadarjenih dijakov elitne mariborske srednje šole, a se je, kot kaže, njegovo življenje v letu, ko je odšel na fakulteto, povsem obrnilo na glavo.

A da se lahko nekoga nenamerno hitro poveže z zločinom se ni zgodilo prvič. Podobno se je zgodilo tudi pri okrutnem zločinu v Gerečji vasi. Takrat je imel kar nekaj težav zaradi enakega imena kot zločinec tudi Silvo Drevenšek, kmet, ki živi v Gerečji vasi le nekaj hiš stran od zločina.