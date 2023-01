Ogenj zajel stanovanje, evakuirali stanovalce

V soboto ob 5.37 je zagorelo v enem od stanovanj bloka na Koroški cesti v Kranju. Reševalci so eno stanovalko odpeljali v zdravniško oskrbo, iz bloka pa so gasilci evakuirali 11 stanovalcev. Gasilci so požar hitro pogasili, nato pa so prezračili zadimljeno stopnišče in iz uničenega stanovanja odnesli kopico ožganih stvari.

Ogenj je zajel stanovanje v 2. nadstropju stavbe, ki ji domačini pravijo Pokojninski, v pritličju te stavbe pa je znana restavracija in kavarna Brioni. Po neuradnih podatkih je bila v stanovanju med požarom stanovalka, ki so jo zaradi opeklin in vdihavanja dimnih plinov odpeljali v zdravniško oskrbo.

Gasilce so o požaru obvestili prek regijskega centra za obveščanje, klica na 112. Ko so prišli do bloka na Koroški, je bil požar že polno razvit, hodnik stanovanjskega bloka pa močno zadimljen. »Požar smo hitro, v pol ure, omejili in pogasili. Hodnik bloka je bil že zadimljen, treba je bilo evakuirati stanovalce, ki so ta čas večinoma še spali, in opraviti pregled stanovanj,« je o zahtevni jutranji intervenciji, ki jo je vodil Nejc Štremfelj, povedal Andraž Šifrer, poveljnik kranjskih gasilcev. Kot je dodal, je pri gašenju sodelovalo 32 gasilcev – poleg kranjskih poklicnih so bili tu tudi člani PGD Kranj - Primskovo, Britof in Kokrica.

Zakaj je zagorelo in kakšna škoda je nastala, še ni znano.