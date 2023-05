Ogenj z avtov preskočil na stanovanjski objekt

Danes ob 1.12 sta na Kraigherjevi ulici v Postojni zagoreli osebni vozili. Gasilci PGD Postojna so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar ter s termovizijsko kamero pregledali vozili in bližnji večstanovanjski objekt, ki ga je zajel ogenj. V požaru je bilo poškodovano še tretje osebno vozilo, manjša škoda je nastala tudi na večstanovanjski stavbi, poroča uprava za zaščito in reševanje.