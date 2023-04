Ogenj vzplamtel, pokala celo stekla na sosednji stavbi

Danes ob 3.55 je v ulici Naselje Staneta Rozmana v Metliki gorela drvarnica ob stanovanjski hiši. Požar je preskočil še na ostrešje hiše.

V požaru je bila uničena drvarnica, poškodovana sta bila tudi streha in podstrešno stanovanje.

Zaradi vročine so popokale okenske šipe na sosednji hiši.

Gasilci PGD Metlika, Suhor in Lokvica so požar pogasili, poroča uprava za zaščito in reševanje.