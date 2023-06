Ogenj v spalnici, dve osebi poškodovani

Danes ob 4.03 je v naselju Potok, Sveti Anton v Kopru gorel jogi v sobi stanovanjske hiše. Še pred prihodom gasilcev so stanovalci sami pogasili požar in iznesli ožgan jogi.

Gasilci JZ GB Koper in PGD Pobegi - Čežarji so prezračili prostore in nudili pomoč dvema osebama, ki sta se v požaru poškodovali.

Reševalci NMP so ju oskrbeli in prepeljali v SB Izola, poroča uprava za zaščito in reševanje.