Ogenj v objektu, iz njega rešili poškodovano osebo

Danes ob 4. uri je zagorelo v stanovanjskem naselju v Zgornjem Dupleku. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Dvorjane so požar pogasili in iz objekta rešili poškodovano osebo (zaradi vdihovanja dima). Reševalci NMP so jo oskrbeli in prepeljali v oskrbo v UKC Maribor.