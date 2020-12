Ogenj v hiši, občanka vdihnila dim

Danes okoli polnoči so bili policisti obveščeni o požaru v stanovanjski hiši v Ajdovščini (v ulici Cesta IV. prekomorske). Po prvih zbranih podatkih je zagorel pepel v 200-litrskem sodu v kurilnici, ogenj pa se je nato razširil na paleto drv in peč, ki je bila v tem prostoru, poroča PU Nova Gorica.



Gasilci GRC Ajdovščina in PGD Ajdovščina so požar pogasili, prezračili prostore in nudili drugo pomoč ter umaknili stanovalce iz zadimljenega objekta. Reševalci so na kraju pregledali žensko zaradi vdihavanja dima, na srečo ni utrpela poškodb.



Policisti PP Ajdovščina so tujo krivdo izključili, po nestrokovni oceni pa je nastalo za približno 10.000 evrov materialne škode. Policisti bodo o ugotovitvah podali poročilo okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici.