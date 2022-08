Ogenj uničil hlev, poginilo je 60 piščancev

Ob 1.26 je v naselju Florjan, občina Šoštanj, zagorel pomožni objekt v izmeri pet krat osem metrov, ogenj pa se je razširil še na bližnji gozd.

Kot poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so gasilci PGD Topolšica in Šoštanj požar omejili in pogasili, nato pa pregledali območje.

Ogenj je objekt v celoti uničil. V požaru je poginilo 60 piščancev.