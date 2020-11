Ogenj uničil hišo in delavnico, škode za pol milijona

Anton Kovačec je v nekaj minutah ostal brez vsega. l FOTO: Oste Bakal

Šele gasilci so me obvestili, da gori, njih pa je poklical eden od sosedov, ki je prvi opazil ogenj.

Primanjkovalo vode

60

gasilcev in gasilk se je borilo z zublji.

V občini Dornava, kjer si Ptujsko polje in Slovenske gorice podajajo roko, se dan konec oktobra ni začel mirno. Številne domačine so zgodaj zjutraj prebudile gasilske sirene. Okoli šestdeset prostovoljnih gasilcev je že nekaj minut po pol peti hitelo v Žamence, kjer je zagorelo v gospodarskem objektu, nato pa se je požar razširil še na stanovanjsko hišo, last družineKo so zublji uničevali sadove večdesetletnega trdega dela, k sreči v objektih ni bilo nikogar, tako da tudi poškodovanih ni bilo.Kot nam je povedal gospodar, 75-letni Anton Kovačec, imata s partnericoobičaj, da zlasti ob vikendih prespita v nekoliko oddaljeni vikend hišici.»Tako je bilo tudi tokrat in v hiši zadnje tri dni ni bilo nikogar. Šele gasilci so me obvestili, da gori, njih pa je poklical eden od sosedov, ki je prvi opazil ogenj. Ne vem, kaj bi lahko bil vzrok, to bodo najbrž ugotovili policisti in kriminalisti, ki so prišli takoj, ko je gasilcem uspelo pogasiti požar,« nam je povedal Kovačec starejši in dodal, da njegova sinin hčerkaživita drugje. Razložil je še, da je nekaj časa delal v Nemčiji, v gospodarskem objektu, ki je zgorel, je nekoč imel obrtno delavnico, kjer je izvajal strugarsko dejavnost, zdaj pa je že dlje časa v pokoju.Gasilci so bili o velikem požaru prek pozivnikov obveščeni ob 4.35. Deset minut zatem so bili prvi že na lokaciji in začeli gasiti. »Že ko smo prišli na kraj dogodka, je bil požar precej razvit in gospodarsko poslopje je bilo povsem v ognju, ki se je hitro širil na stanovanjsko hišo. Tudi to so zublji hitro zajeli, tako da smo imeli veliko težav pri gašenju. Povzročalo jih je tudi pomanjkanje vode, saj je edini hidrant ne tem območju oddaljen kakšnih 300 metrov. Zato smo morali aktivirati še dve dodatni gasilski društvi, da so dovažali vodo, ob tem so ptujski kolegi prišli z gasilsko avtolestvijo, kar je nekoliko olajšalo gašenje. Ko smo požar omejili, smo še naprej gasili manjša žarišča, da se tudi zaradi vetra ne bi spet razširil,« je povedal vodja gasilske intervencije, poveljnik domačega PGD Žamenci ​, in še, da so gasili člani in članice šestih prostovoljnih gasilskih društev, PGD Dornava, PGD Žamenci, PGD Polenšak, PGD Mezgovci, PGD Ptuj in PGD Gabrnik. V intervencijo je bilo vključenih 11 gasilskih vozil, predvsem cistern. Nekaj pred deveto uro, torej štiri ure in pol po obvestilu, so gasilci ogenj pogasili. Kljub temu so gasilci PGD Žamenci ostali na požarišču in ves dan stražili, da se ogenj ne bi razplamtel. Takrat so delo začeli preiskovalci – kriminalisti s Policijske uprave Maribor.Že pred tem je tiskovni predstavnik PU Mariborsporočil, da so bili policisti PU Maribor obveščeni o požaru na gospodarskem poslopju v Žamencih. »Po dosedanjih podatkih je gospodarsko poslopje v celoti zgorelo, požar pa se je razširil še na dve stanovanjski hiši. Materialna škoda naj bi po nestrokovni oceni presegala 500.000 evrov.« Tako gospodarsko poslopje kot zgorelo hišo – druga je le malo poškodovana – bo najverjetneje treba porušiti.