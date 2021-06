Ogenj se je razširil na hlev, v katerem je bilo okoli 200 zajcev

V ponedeljek okoli 10. ure so bili policisti obveščeni o požaru v Grosupljem. Gasilci so požar v gospodarskem objektu pogasili. Po prvih podatkih je zagorelo zaradi samovžiga sena, požar pa se je nato razširil na hlev, kjer je bilo okoli 200 zajcev, in prostor z delovnimi stroji.



Pri gašenju je bila lažje poškodovana ene oseba, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Ljubljana.

