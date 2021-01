V sredo ob 13.33 so v Frolehu v občini Sveta Ana zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Ogenj se je do prihoda gasilcev že delno razširil v stanovanje in na ostrešje.



Gasilci iz PGD Sveta Ana so pogasili goreče kuhinjske elemente in varovali dimnik do dogoretja saj. Zaradi gorečega ostrešja so razkrili okoli pet kvadratnih metrov strehe. Poškodovani del ostrešja so po požaru začasno pokrili s folijo.