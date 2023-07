Ogenj s pomivalnega stroja preskočil na pohištvo

V sredo ob 11.36 so bili policisti PU Nova Gorica obveščeni o požaru v stanovanjski hiši v naselju Višnje v občini Ajdovščina. V poročilu PU Nova Gorica pišejo, da je v notranjih prostorih zagorel pomivalni stroj, ogenj pa je nato zajel tudi drugo pohištvo in predmete v neposredni bližini.

Požar so dokončno pogasili gasilci GRC Ajdovščina in PGD Col, nastala je večja materialna škoda. Po prvih zbranih ugotovitvah je do požara najverjetneje prišlo zaradi napake na napeljavi pomivalnega stroja.

Policisti PP Ajdovščina bodo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.