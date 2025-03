Kaj se je ponoči dogajalo v Trbovljah? Gorelo več vozil

V noči na petek je zagorelo na parkirišču ene izmed hiš na območju Trbovelj, v požaru pa sta bili poškodovani dve osebni vozili ter avtodom, ogenj se je razširil tudi na hišo, kjer je bila poškodovana fasada in del ostrešja.

Na prizorišču so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. Ranjen ni bil nihče, nastalo pa je za več tisoč evrov škode.

Vzrok za nastanek požara še ni znan, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, in dodali, da zbiranje obvestil in kriminalistično forenzična preiskava še potekata. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.