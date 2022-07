Ogenj na hiši zanetil udar strele, k sreči ni bil poškodovan nihče

Za ribniške gasilce, večina se jih je pretekle dni spopadala z velikimi požari na Primorskem in Goriškem, je bil torek eden izmed bolj napornih dni, saj so morali malo po tem, ko je ura odbila poldan, posredovati kar dvakrat. Prvič se je rdeči petelin oglasil na Gorenjski cesti, ko je v garaži pri varjenju zagorel papir. Tlečega je sicer pred prihodom gasilcev delno pogasil lastnik, gasilci so pregledali požarišče in prezračili prostore.

Takrat so prejeli klic o novem požaru. V Hrovači, lučaj od tristoletne lipe, vaške posebnosti, je zagorela starejša nenaseljena stanovanjska hiša.

»Od daleč smo videli, da gre za razširjeni požar v notranjosti ostrešja, saj so zublji bruhali visoko, hkrati smo aktivirali sektor Ribnica in Dolenja vas. Ob prihodu smo začeli z vodo gasiti gorečo stavbo v izmeri 15 krat 7 metrov, požar pa ves čas držali pod nadzorom, da se ne bi širil na sosedne hiše v strnjenem naselju,« je dejal Jaka Češarek, vodja intervencije.

Ogenj na hiši je zanetil udar strele, saj je takrat nad Ribnico divjalo neurje. Nihče ni bil poškodovan.